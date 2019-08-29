بن ناصر يكشف سبب انتقاله إلى ميلان وسر ملابسه الغريبة

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 13:05

كتب : إسلام أحمد

إسماعيل بن ناصر - ميلان الإيطالي

كشف الجزائري إسماعيل بن ناصر سبب انتقاله إلى ميلان الإيطالي بعدما حقق جائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا.

الجزائري البالغ 21 عاما انضم للروسونيري مقابل 16 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت.

بن ناصر تحدث عن اللعب لميلان عبر DAZN الإيطالية قائلا: "ارتداء قميص ميلان هو نتيجة العمل الكبير لكنها فقط البداية، لقد تواصلوا معي قبل البطولة الإفريقية وأنا شخص صبور ولقد أعطيتهم كلمة وهو مثّل شيء جيد لإيمبولي بعد حصولهم على 16 مليون يورو".

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وعن سبب انتقاله كشف مواصلا "أرادني ميلان أكثر من أي فريق آخر، وهذا كان هاما لي خاصة بعد تلقي مكالمة من ماركو جيامباولو الذي طلب مني الانضمام للروسونيري".

وأردف "أخبرني بأنه يحب اللاعبين الذي يمتلكون نفس خصائصي وأن موقعي هام للغاية في نظرته لكرة القدم، وهذا ما يمثل تحديا ولي وأحب هذا".

وتابع "أخبرني أيضا أنه يريد مني العمل كصانع ألعاب حتى إن كان هناك منافسة على هذا المركز، لكنني أفضل اللعب في هذا المركز، أفعل هذا منذ عام عندما لعبت في هذا المركز أمام يوفنتوس، لكن لدي الكثير لاتعلمه".

بن ناصر شارك كبديل في المباراة الأولى لميلان بالدوري الإيطالي في مباراة شهدت الخسارة بهدف نظيف أمام أودينيزي.

وعن الملابس التي ظهر بها أثناء خضوعه للفحص الطبي لـ ميلان أكمل "في ذلك اليوم أرتديت هذه الملابس ولم أعتقد أن الجميع سيتحدثون عنها! عندما رآني وكيل أعمالي، قال: "الحمد لله أنت في ميلانو، والآن يمكنك الذهاب وشراء بعض الملابس الجديدة".

متوسط الميدان الجزائري أبدى سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية بعد التتويج مع الجزائر باللقب متمما حديثه: "بنهاية البطولة أدركت أنني لعبت فقط 7 مباريات للجزائر فقط، لازالت شابا واحتاج للتطور لكنني سعيد لأنه لن أكون أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا كل يوم".

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