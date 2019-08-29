مهاجم كوت ديفوار يوضح أسباب نشره للسباب العنصري الذي تعرض له

أوضح الإيفواري ياكو ميتي مهاجم ريدينج أسباب نشره للسباب العنصري الذي تعرض له من أحد مشجعي الفريق قبل أيام.

المهاجم الإيفواري شارك في مباراة ريدينج ضد كارديف سيتي كبديل وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 91 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بثلاثية نظيفة، ثم تلقى شتائم عنصرية نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وقال ميتي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "نشر السباب يتعلق بإظهاره للناس ليتخيلوا ما يمكن أن يحدث، أنا إنسان قبل أن أكون لاعب كرة قدم".

وأضاف "السباب جاء من شخص واحد وإذا اخترت حذف حساباتي من على تويتر وإنستجرام بعد تلقيها لما رأيت المئات من رسائل الدعم التي تلقيتها من المشجعين".

وأردف المهاجم الإيفواري "لم تكن رسائل الدعم من مشجعي ريدينج فقط، بل من مشجعي الأندية الأخرى".

وواصل "العنصرية قضية تهم الجميع، وليس فقط اللاعبين السود، لأن هذا النوع من الإساءة يقع في كل مكان".

وأتم "العنصرية عار على كرة القدم وليس فقط كرة القدم الإنجليزية، لقد رأيناها لبعض الوقت في كل من إيطاليا وفرنسا. نحن بحاجة إلى التعامل معها وإيجاد حل".

ريدينج نشر بيانا وقتها دعم فيها لاعبه وقال فيه: "لن نمنح الأكسجين للتعليقات العنصرية المرسلة إلى هذا الرجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وعلق النادي على صورة وضعها لميتي وهو يحتفل بأحد أهدافه "بدلا من ذلك، سنسمح لهذه لصورة بالتحدث بألف كلمة".

بعد شكر توجه اللاعب بالشكر لناديه وكل من دعمه.

هذا الشهر، شهد تعرض نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لهجوم عنصري من قبل أحد مشجعي إيفرتون عبر حسابه الشخصي على تويتر، قبل أن تصدر الشرطة بيانا حول الأمر (التفاصيل).

أفادت شرطة مقاطعة ميرسيسايد وقتها أنه تم القبض على المتهم بشأن واقعة العنصرية الجديدة التي تعرض لها صلاح.

اقرأ أيضا:

13 قرارا لـ اتحاد الكرة – الغندور رئيسا للحكام.. والبدء في إجراءات الـVAR وموقف ودية البرازيل

مونت كارلو: باريس يرفض آخر عرض من برشلونة لضم نيمار

أمير مرتضى: عانينا من التحكيم أمام المقاصة.. وهذه مشكلة الزمالك الوحيدة والتفرقة "دمها ثقيل"

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

أرقام في الجول - ماذا قدم أوناجم في ظهوره الأول مع الزمالك