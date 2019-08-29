كاميني يفسخ عقده بالتراضي مع ناديه التركي

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 12:48

كتب : FilGoal

كاميني مالاجا‎

توصل الكاميروني أدريس كارلوس كاميني لاتفاق مع ناديه التركي فينيرباهتشه على فسخ عقده بالتراضي.

كاميني انضم لعملاق تركيا في صيف 2017 لكنه لم يشارك سوى في 14 مباراة فقط.

وقبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية والتي تنتهي الأحد المقبل، قرر الطرفان الانفصال بصورة ودية.

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وتشير العديد من التقارير إلى أن الحارس الكاميروني قد يعود للدوري الإسباني من جديد.

كاميني انضم إلى إسبانيول في عام 2004 ، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة في الدوري معه، قبل أن ينتقل إلى مالاجا في أوائل عام 2012.

وأمضى لاعب لو هافر السابق خمس سنوات في مالاجا قبل الانتقال إلى تركيا.

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