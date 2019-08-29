قرعة كأس الرابطة - ليفربول يواجه فريق درجة ثالثة.. وأستون فيلا ضد برايتون

أسفرت قرعة الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عن مواجهات سهلة لكبار الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول الذي يضم محمد صلاح ضد فريق ميلتون كينز دونز الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

فيما يلعب أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" ضد برايتون.

وتقام مباريات الدور الثالث في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وجاءت القرعة على الشكل التالي:-

ميلتون كينز دونز ضد ليفربول.

برايتون ضد أستون فيلا.

بريستون ضد مانشستر سيتي.

أرسنال ضد نوتنجام فورست.

مانشستر يونايتد ضد روكدال.

كولشيستر ضد توتنام.

تشيلسي ضد الفائز من مواجهة ماكليسفي وجريمسبي تاون.

لوتن ضد ليستر سيتي.

شيفيلد وينزداي ضد إيفرتون.

وولفرهامبتون ضد ريدينج.

بورتسموث ضد ساوثامبتون.

بيرتن ألبيون ضد بورنموث.

كرولي ضد ستوك سيتي.

أوكسفورد ضد وست هام.

واتفورد ضد سوانزي سيتي.

شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند.

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

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