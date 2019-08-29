فابينيو: جاهزون للدفاع عن لقب دوري الأبطال

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 11:54

كتب : FilGoal

ليفربول - أبطال أوروبا - توتنام

شدد البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول على أن فريقه جاهز للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي حصده الموسم الماضي.

وضمن ليفربول حامل اللقب موقعه في التصنيف الأول في قرعة مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، والتي تقام يوم الخميس.

وقال فابينيو لموقع ناديه: "دوري الأبطال منافسة خاصة. نحن الأبطال، لذلك سيكون هناك دائماً الكثير من التوقعات بشأننا".

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وأضاف "ندرك أنه عند العودة من فترة التوقف الدولي، سيكون جدولنا مزدحماً للغاية. هذا جيد، ونحن نحبه".

وأوضح لاعب موناكو السابق "بما أننا الأبطال، كل الفرق الأخرى ستركز علينا أكثر".

وأتم "نحن متحمسون لخوض منافسة هذا الموسم. نعلم مدى قوة الفريق، وعلينا أن نعمل بجد وثقة".

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