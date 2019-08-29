أرسنال يكشف موقف المصابين في بيان رسمي

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 11:48

كتب : FilGoal

هيكتور بيليرين

كشف نادي أرسنال موقف لاعبيه المصابين في بيان رسمي قبل المواجهة المرتقبة أمام توتنام في الدوري الإنجليزي.

كيران تيرني

النادي : أرسنال

هيكتور بيليرين

النادي : أرسنال

أرسنال

ويلعب أرسنال الأحد المقبل ضد توتنام ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن أرسنال أن هيكتور بيليرين ظهير الفريق مستمر في التأهيل من إصابة الركبة اليسرى، ويتقدم بشكل جيد للمشاركة في التدريب بصورة طبيعية في سبتمبر.

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أما روب هولدينج فإصابته في الركبة اليسرى قد تم التعافي منها وشارك في 90 دقيقة كاملة أمام إيفرتون مع فريق أرسنال تحت 23 عاما.

بينما كيران تيرني الوافد الجديد الذي يعاني من إصابة في الفخذ فمستمر في تلقي العلاج ويقترب بصورة كبيرة للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية في سبتمبر مثل بيليرين.

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