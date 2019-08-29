رسميا - بيراجي يرتدي قميص إنتر من جديد

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن ضمه الظهير كريستيانو بيراجي قادما من صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

اللاعب البالغ 26 عاما انضم مقابل 2 مليون يورو في الموسم الأول على أن يحصل إنتر على خدماته بشكل نهائي مقابل 12 مليون يورو.

الدولي الإيطالي بدأ مسيرته مع إنتر دون أن يخوض أي لقاء لكنه خرج إلى عدة إعارات ليستقر به الحال مع بيسكارا في 2016 ومن ثم إلى الفريق البنفسجي.

تألق بيراجي ساهم في انضمامه لصفوف المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني ليشارك في 5 مباريات ومسجلا هدفا بقميص الأزوري.

وكان إنتر قد أعار أمس لاعبه دالبيرت إلى صفوف فيورنتينا لمدة موسم واحد.

وصار بيراجي سادس صفقات إنتر في الصيف الحالي بعد كل من روميلو لوكاكو وستيفانو سينسي ونيكولو باريلا ودييجو جودين وفلانتينو لازارو.

وافتتح إنتر موسمه بفوز كاسح على ليتشي برباعية دون رد ويلتقي خارج قواعده في الجولة الثانية مع كالياري من الدوري الإيطالي.

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