تقرير: إعارة ديمبيلي وبيع راكيتيتش قد يقنع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 11:24

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

مازال مسلسل مصير نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الجارية مستمرا بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

كان برشلونة قد تقدم بعرض أخير إلى النادي الفرنسي من أجل الموافقة على انتقال نيمار إلى النادي الكتالوني.

ووفقا لصحيفة لا باريسيان الفرنسية فإدراج الثنائي عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ضمن الصفقة مع مقابل مالي قد يقنع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار.

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وأشار التقرير الفرنسي وفقا لمصادره إلى أن برشلونة يستعد لعرض ما يقرب من 140 إلى 150 مليون يورو بجانب ديمبيلي موسما على سبيل الإعارة وإيفان راكيتيتش بيع نهائي.

وأوضح التقرير أن برشلونة حصل على قرض بنكي من أجل إنهاء الصفقة.

وكان موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي قد شدد على أن اللاعب مستمر في صفوف الفريق الكتالوني بنسبة 100%.

لكن مصادر الصحيفة الفرنسية في برشلونة أوضحت أن ديمبيلي لن يكون له حق الاختيار وسيضطر لقبول عرض الإعارة.

أما بالنسبة لراكيتيتش فكشفت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب الكرواتي يرغب في الانضمام للنادي الفرنسي من أجل اللعب بصورة مستمرة مع تقلص فرصته في النادي الكتالوني.

وكشف التفرير ترحيب ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي بفكرة ضم راكيتيتش نهائيا خاصة أن قيمته تتراوح بين 50 إلى 80 مليون يورو.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا يوم الاثنين المقبل 2 سبتمبر.

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