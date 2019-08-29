نجح فريق أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز في إبرام 12 صفقة جديدة.

وقال مجدي عبد العاطي في تصريحات لـ FilGoal.com: "بدأنا فترة الاعداد مبكرا، منذ أول يوليو تقريبا".

وأضاف "الأول كان في القاهرة بالمركز الأولمبي والثاني في الاسكندرية وحاليا نخوض الثالث بالقاهرة".

وتابع عبد العاطي "أبرمنا 12 صفقة جديدة ونستطيع الظهور بشكل جيد في الدوري، وطموحنا هو البقاء في الدوري الممتاز".

وعن أبرز الصفقات قال عبد العاطي: "أحمد عبد الظاهر وعبد العزيز إمام ومسعد عوض وحسين سمير وإبراهيم القاضي وحسام عبد الواحد وإبراهيم جلال وفادي فريد لاعب واعد مواليد 97 من الأهلي".

وشدد عبد العاطي "يتبقى لنا 5 أماكن بالقائمة نسعى لضمهم، ونحرص أن تكون صفقات قوية لتمثل إضافة".

وعن حاجة الفريق لتدعيم الصفوف أوضح "نريد لاعب وسط وصانع لعب وظهير أيسر وآخر أيمن".

وبالحديث عن هداف الفريق الغيني بدارة سيلا قال عبد العاطي: "يتبقى في عقده موسما واحدا، لذلك بشكل كبير سنقوم ببيعه لتحقيق الاستفادة المادية قبل انتهاء تعاقده".

وكشف عبد العاطي "لن يظهر سيلا معنا بشكل كبير، نسعى لضم مهاجم بديل، بتروجت يريد وبصورة قوية سينضم إليهم".

وأتم عبد العاطي حديثه "نسير بشكل مقبول، غير مطمئن بالشكل المطلوب لكنه مقبول في حدود الامكانيات".

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