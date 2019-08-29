مواعيد مباريات الخميس 29\8\2019.. صدام تاريخي لناشئي الطائرة وقرعة أبطال أوروبا

بعد الإنجاز التاريخي لناشئي اليد، سيكون ناشئو الكرة الطائرة على فرصة أخرى لصناعة مجدهم الخاص.

FilGoal.com يقدّم أهم المواعيد لليوم الخميس 29 أغسطس 2019.

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في نصف نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما، يلعب منتخب مصر أمام إيطاليا في الثامنة مساء، بغية الوصول إلى النهائي الأول في تاريخها بالبطولة.

وفي السابعة مساء، تُسحَب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019\2020، وتُنقَل عبر beIN Sports الإخبارية.

وفي البطولة العربية، يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا على شباب الأردن في السادسة مساء، وتُنقضل عبر أبو ظبي الرياضية.

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