مواعيد مباريات الخميس 29\8\2019.. صدام تاريخي لناشئي الطائرة وقرعة أبطال أوروبا

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

منتخب ناشئين مصر للكرة الطائرة

بعد الإنجاز التاريخي لناشئي اليد، سيكون ناشئو الكرة الطائرة على فرصة أخرى لصناعة مجدهم الخاص.

FilGoal.com يقدّم أهم المواعيد لليوم الخميس 29 أغسطس 2019.

يمكنك متابعة مواعيد كافة المباريات من هـنـا

أخبار متعلقة

خبر في الجول – الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام المقاصة: اقتربنا من ضم أيمن حفني مدرب المقاصة: هدف الزمالك المبكر أربكنا

في نصف نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما، يلعب منتخب مصر أمام إيطاليا في الثامنة مساء، بغية الوصول إلى النهائي الأول في تاريخها بالبطولة.

وفي السابعة مساء، تُسحَب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019\2020، وتُنقَل عبر beIN Sports الإخبارية.

وفي البطولة العربية، يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا على شباب الأردن في السادسة مساء، وتُنقضل عبر أبو ظبي الرياضية.

اقرأ أيضا:

13 قرارا لـ اتحاد الكرة – الغندور رئيسا للحكام.. والبدء في إجراءات الـVAR وموقف ودية البرازيل

مونت كارلو: باريس يرفض آخر عرض من برشلونة لضم نيمار

أمير مرتضى: عانينا من التحكيم أمام المقاصة.. وهذه مشكلة الزمالك الوحيدة والتفرقة "دمها ثقيل"

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

أرقام في الجول - ماذا قدم أوناجم في ظهوره الأول مع الزمالك

المواعيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 29\8\2019.. صدام تاريخي لناشئي الطائرة وقرعة أبطال أوروبا ساعة | أوروبا
13 قرارا لـ اتحاد الكرة – الغندور رئيسا للحكام.. والبدء في إجراءات الـVAR وموقف ودية البرازيل ساعة | مصر
مونت كارلو: باريس يرفض آخر عرض من برشلونة لضم نيمار ساعة | أوروبا
أمير مرتضى: عانينا من التحكيم أمام المقاصة.. وهذه مشكلة الزمالك الوحيدة والتفرقة "دمها ثقيل" 2 ساعة | مصر
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | أوروبا
مصدر بالزمالك لـ في الجول: سنطلب حكاما أجانب لمواجهة الاتحاد 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك