مدرب المقاصة: هدف الزمالك المبكر أربكنا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 22:40

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

أرجع عادل مصطفى المدرب العام لمصر للمقاصة تراجع أداء فريقه في الشوط الأول أمام الزمالك إلى الهدف المبكر الذي سجله الأبيض.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في ربع نهائي كأس مصر في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وقال عادل مصطفى عقب المباراة لقناة أون سبورت: "في أول 35 دقيقة من المواجهة لم نقدم أداء جيد وكنا بعيدا عن المستوى وظهر الارتباك على بعض اللاعبين".

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وأضاف "والسبب في ذلك هو هدف الزمالك المبكر".

وأكمل "الزمالك بدأ موسمه قبلنا وحالته البدنية أفضل منا".

واستمر في تصريحاته "في الشوط الأول كان هناك تباعد بين الخطوط في فريقنا ولكن مع الشوط الثاني تحسن الأداء".

وواصل "كان لنا ركلتي جزاء لم يحتسبهما الحكم، ورغم أن الزمالك كان يطالب بركلة جزاء إلا أن توقيت الركلتين لنا كان أفضل وكان من الممكن أن تتغير النتيجة في حالة احتسابهما".

وأتم تصريحاته "المباراة جاءت في توقيت فترة الإعداد ونواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك، والآن سنعمل على تطوير الأداء وعلاج الأخطاء".

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