كريم أبو كحلة يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع.. ويحطم كل أرقام إفريقيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 21:39

كتب : عاطف شادي

كريم أبو كحلة

أضاف الرباع المصري كريم أبو كحلة ميداليتين ذهبيتين جديدتين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجح البطل المصري في الفوز بذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال في وزن ٨٩ كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط.

ورفع البطل المصري في الكلين ٢٠١ كجم، وفي المجموع رفع ٣٦٥ كجم، وحطم الأرقام القياسية الثلاثة في الخطف والكلين والمجموع.

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كان أبو كحلة كتب اسمه في تاريخ الألعاب الإفريقية وكسر الرقم القياسي الإفريقي في منافسات الخطف وسجل الرقم باسمه بثقل وزنه ١٦٤ كجم، وحصد الذهبية.

يذكر أن الرباع المصري الأولمبي محمد إيهاب توج بميداليتين ذهبيتين جديدتين يوم الأربعاء، كما نجحت الرباعة المصرية رانيا محمود اليوم في حصد ٣ ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن ٧١ كجم للسيدات.

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كريم أبو كحلة

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