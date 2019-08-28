ماركا: كيلور نافاس في الطريق إلى باريس سان جيرمان

يبدو أن الأيام القادمة قد تحمل خبر رحيل كيلور نافاس حارس ريال مدريد متجها صوب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الحارس الكوستاريكي فقد مكانه الأساسي في تشكيل الملكي لصالح البلجيكي تيبو كورتوا، وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل.

وصحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن نافاس يتفاوض حاليا حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان، والصفقة قد تتم خلال الساعات المقبلة، وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر قريب من المفاوضات أن المفاوضات مع الأطراف الثلاثة في مرحلة متقدمة، ما يعني اقترابه من الانتقال خلال أيام قبل غلق سوق الانتقالات.

"نافاس سيقول نعم لباريس أملا في المزيد من دقائق المشاركة التي لم ينلها مع ريال مدريد" هكذا أشارت ماركا.

ومع اقتراب رحيل الدولي الكوستاريكي يفكر ريال مدريد في خيارين لتدعيم مركز حراسة المرمى: لوكا زيدان حارس راسينج سانتاندير وأندريه لونين حارس بلد الوليد.

الثنائي رحل عن النادي على سبيل الإعارة والملكي قد يقطع إعارة أحدهما خلال الفترة المقبلة.

المدرب زين الدين زيدان أظهر تمسكا كبيرا بخدمات نافاس إذ قال الأسبوع الماضي: "كيلور نافاس لاعب هام في ريال مدريد، كان دائما هكذا وسيبقى، لذلك لن نفكر في إمكانية رحيله".

وأضاف "من يحل محل نافاس؟ لا يجب أن أفكر بذلك، كيلور نافاس لاعبنا، بل ولاعب مهم أيضا بالنسبة لنا".

نافاس انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو.

وإجمالا شارك مع الملكي في 164 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 52 منها.

وحقق صاحب الـ 32 عاما 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا ومثله في السوبر الأوروبي بجانب لقب دوري إسباني ومثله في السوبر المحلي و4 ألقاب مونديال الأندية.

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