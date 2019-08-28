طبيب كولومبيا السابق: عقلية جيمس سيئة.. يهتم بحاجبيه وشعره أكثر من كرة القدم

انتقد هيكتور فابيو كروز طبيب منتخب كولومبيا السابق، جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد.

جيمس عاد للفريق الملكي بعد أن قضى عامين معارا في بايرن ميونيخ، ويسعى لإقناع زين الدين زيدان الذي لم يقتنع به في ولايته الأولى.

لكن كروز الذي عمل معه في منتخب كولومبيا، امتلك حفنة من كلمات الانتقاد العنيفة في حقه: "الفتى غير مركز، فبدلا من العمل على موسمه الجديد، ذهب لتعديل حاجبيه وشعره، بينما توجب عليه التدرب".

وأضاف كروز عبر موقع "فوتبولرد" الكولومبي: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد تتوقع الاحترافية من لاعبيها، وأن يكونوا مستعدين، ولكن هذا الفتى يمتلك عقلية سيئة".

وأوضح: "لقد توقعت مبكرا أن أموره لن تسير على ما يرام، لأنه لا يعمل بالشكل الكافي".

وضرب مثالا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو: "كريستيانو تحصل على إجازة لأسبوع واحد، ذهب إلى اليونان على يخت رفقة عائلته، ثم جمع 15 شخصا في الأسبوع التالي لإعداده للموسم الجديد، إنه أكثر لاعب احترافية أعرفه".

قبل أن يسلط الضوء على تعامل جيمس مع إصابته بعد مونديال 2018: "جيمس أنهى كأس العالم مصابا، ومن ثم استأجر طائرة خاصة، وذهب إلى أحد الشواطئ للاسترخاء، الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

جيمس (28 عاما) ظهر أساسيا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبلد الوليد، وخرج في الدقيقة 56 للإصابة.

قبل أن يعلن ناديه لاحقا عن إصابته في العضلة النعلية، وبالتالي تغيبه لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

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