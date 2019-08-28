صاروخ عبد الله جمعة يمزق شباك المقاصة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

هدف عبد الله جمعة لـ الزمالك في مصر للمقاصة

نجح عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في تسجيل هدف تقدم فريقه في شباك مصر للمقاصة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

وفي الدقيقة 10 انطلق عبد الله جمعة من ناحية اليسار دون أي ضغط عليه من لاعبي المقاصة.

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ليطلق الظهير الأيسر تسديدة صاروخية على يسار أحمد عادل عبد المنعم وتسكن الكرة الشباك.

هدف عبد الله جمعة في شباك المقاصة هو الثاني له مع الزمالك بعدما سجل الموسم الماضي هدفا ضد الداخلية.

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