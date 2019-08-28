مران الأهلي - فقرة خاصة لـ محمد محمود وجلسة للاطمئنان على سعد سمير

خاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتصويب على المرمى، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

وخاض محمود تدريبات تأهيلية، ثم شارك في فقرة منفردة للتصويب على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

يذكر أن محمد محمود كان قد خضع إلى جراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية، وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة الجماعية.

أما باسم علي، الظهير الأيمن للفريق، فخاض تدريبات منفردة، اليوم، على هامش مران الفريق، وركض حول الملعب، ونفذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.