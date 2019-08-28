مران الأهلي - فقرة خاصة لـ محمد محمود وجلسة للاطمئنان على سعد سمير
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 19:13
كتب : حسام نور الدين
خاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتصويب على المرمى، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.
وخاض محمود تدريبات تأهيلية، ثم شارك في فقرة منفردة للتصويب على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
يذكر أن محمد محمود كان قد خضع إلى جراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية، وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة الجماعية.
أما باسم علي، الظهير الأيمن للفريق، فخاض تدريبات منفردة، اليوم، على هامش مران الفريق، وركض حول الملعب، ونفذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، والتي تقام هناك، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة.
وواصل رمضان صبحي أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية، وركض صبحي حول الملعب ونفذ بعض الفقرات التأهيلية.
ويسعى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، إلى تجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي كانو سبورت في دور الـ٣٢ من دوري الأبطال حيث تقام مباراة الذهاب في غينيا فيما تقام مباراة العودة في مصر.
وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التطور في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا للعودة جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وواصل سعد برنامجه التأهيلي، اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بأدائه، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري ابطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.
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