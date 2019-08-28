مونديال أندية اليد - الزمالك يخسر أمام كييل ويلعب أمام نيويورك في المراكز الترتيبية

خسر الزمالك في ربع نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد أمام كييل الألماني بفارق 4 أهداف، ليواجه نيويورك سيتي الأمريكي في المراكز الترتيبية.

انتهى اللقاء بفوز الفريق الألماني بنتيجة 32-28، وعاد الزمالك بقوة في الشوط الثاني إلا أن خبرة كييل حسمت اللقاء.

وكان الشوط الأول قد بدأ بقوة من الجانب الألماني ووصل الفارق إلى 4 أهداف قبل أن يتعادل الزمالك 7-7، لكن أنهى كييل الشوط بنتيجة كبيرة 18-12.

وشهد الشوط الثاني صحوة بيضاء قلصت الفارق أكثر من مرة إلى هدف وحيد، لكن حسم كييل المباراة في النهاية 32-28.

وبذلك يغيب الزمالك لأول مرة عن المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم لأندية اليد.

ويشارك الزمالك للمرة الرابعة في البطولة، وكان قد حصد البرونزية مرة واحدة في 2010 والمركز الرابع مرتين عامي 2011 و2012.

ويلعب الزمالك مباراتين لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في البطولة، أولهما أمام نيويورك سيتي الأمريكي غدا الخميس.

بينما يلعب الأبيض مباراته الأخيرة أمام الخاسر من مواجهة فاردار المقدوني ومضر السعودي يوم السبت.

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