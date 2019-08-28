كرة يد - مصر إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية بالفوز على الجزائر

اكتسح منتخب مصر لرجال كرة اليد فريق الجزائر في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية لتضمن مصر ميدالية جديدة.

تغلب المنتخب المصري على نظيره الجزائر بنتيجة 40-23 ليتأهل الفراعنة إلى النهائي.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة المغرب وأنجولا في المباراة النهائية.

منتخب مصر كان قد تصدر مجموعته التي تضم المغرب وغينيا وزامبيا، بينما نيجريا حلت رابعا في مجموعة ضمت الجزائر وأنجولا الكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب مصر هو حامل لقب أخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية.

وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة أقيمت من قبل.

ويتكون المنتخب المصري من مزيج بين المنتخب الأول ومنتخبي الشباب والناشئين.

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