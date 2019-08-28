نجم بلباو يُشعل دربي الباسك: لا أخشى سوسيداد.. لدينا ما يحسدوننا عليه

أشعَل إنياكي ويليامز نجم أتليتك بلباو، دربي الباسك أمام ريال سوسيداد، الذي يقام يوم الجمعة المقبل.

بلباو يستقبل غريمه سوسيداد على ملعب سان ماميس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وويليامز لم يتحفظ في كلماته الهجومية.

ويليامز صرّح: "لا أخشى أي أحد، وبالطبع لا أخشى ريال سوسيداد".

وأكمل اللاعب ذو الأصول الغانية: "نحن نعتمد على لاعبين من مدرستنا، ولهذا هم يحسدوننا".

وأكمل: "أحب مباريات الدربي، والجنوب المحيط بها، إنها ليست مجرد مباراة".

وأضاف: "هكذا نشعر، وهكذا يشعر كل سكان بلباو، نريد أن نهزمهم مجددا وأن نستمتع بذلك".

وأتم: "نريد إيقاف سلسلة النتائج السلبية أمامهم، إنها مباراة دربي، ليست مباراة عادية، نريد الفوز، علينا أن نظهر أفضليتنا عليهم".

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بلباو لم ينجح في الفوز على سوسيداد في آخر 4 مواجهات بينهما، بل خسر أمامه ذهابا وإيابا في الموسم الماضي.

ولا يعتمد بلباو على لاعبين غير باسكيين، أمر يعتبره مشجعو بلباو مدعاة للفخر.

في المقابل، طبّق سوسيداد نفس السياسة لسنوات طويلة، قبل أن يتخلى عنها عام 1989.

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