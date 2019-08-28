الإسماعيلي يعلن جاهزية لاعبه قبل مواجهة أهلي بنغازي

أعلن الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي عن جاهزية محمد صادق صانع ألعاب الفريق قبل مواجهة أهلي بنغازي الليبي.

محمد صادق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية في منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح الجهاز الطبي للإسماعيلي أن صادق من المقرر له الانتظام في التدريبات الجماعية اعتبارا من السبت المقبل.

وعانى صادق من التهابات في فقرات الظهر وحرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

وخاض محمد صادق مع الإسماعيلي الموسم الماضي 37 مباراة ونجح في صناعة 6 أهداف.

ويبلغ صادق من العمر 22 عاما، وكان قد انتقل إلى الإسماعيلي من القناة في صيف 2017.

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