مدير أكاديمية ليفربول يتحدث عن تأثير ترينت والحماس لرؤية صلاح

تحدث أليكس إنجلثورب مدير أكاديمية ليفربول عن مدى تأثير تطور ترينت ألكسندر-آرنولد على طموح لاعبي ليفربول الشباب، وعلاقة ذلك بتألق نجمنا المصري محمد صلاح.

وقال إنجلثورب عن تأثير ترينت في صناعة الأمل للاعبي الأكاديمية: "الشيء الذي وجدته مثيراً للاهتمام مع أرنولد هو أنه عندما شارك مع الفريق الاول لأول مرة وعندما عاد إلى الأكاديمية، كان اللاعبون الشباب متحمسون لرؤيته، ولكنهم كانوا يأملون رؤية لاعب مثل محمد صلاح".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "ترينت جيد حقًا وقد ساعدنا في التعاقد مع لاعبين صغار السن في السنوات القليلة الماضية".

وأردف "لقد دخل إلى غرف خلع الملابس بالأكاديمية في اليوم التالي للفوز 4-0 على برشلونة بملعب أنفيلد ويمكنك أن ترى وتشعر أنه خلق حالة خاصة، الكل كان ينظر له بانبهار ولا يريدون أن يروا لاعب أخر غيره".

ساعد ترينت قائد فريق تحت 18 عامًا السابق، نادي طفولته في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه يونيو الماضي في ثاني ظهور له على التوالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأتم مدير أكاديمية ليفربول "أعتقد أن هذه علامة على مدى تقدمه فيما يتعلق بتفكير المشجعين واللاعبين الشباب هنا.

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