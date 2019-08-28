مونديال أندية اليد - علي زين يقود الوحدة السعودي إلى المربع الذهبي

نجح علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد في قيادة الوحدة السعودي إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية المقامة في السعودية.

وتستضيف مدينة الدمام النسخة الحالية من البطولة حتى 31 من الشهر الجاري، ويلعب الزمالك في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء أمام كييل الألماني.

ونجح الوحدة السعودي في تحقيق الفوز على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30 - 26 ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي.

وسجل علي زين 4 أهداف من إجمالي ما سجله فريق الوحدة في المباراة.

وانضم علي زين إلى صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة خلال البطولة قادما من الشارقة الإماراتي.

وحقق الوحدة إنجازا تاريخيا لكرة اليد السعودية، إذ بات أول فريقا سعوديا يتأهل للمربع الذهبي في تاريخ بطولات العالم للأندية.

وينتظر الوحدة الفريق الفائز من برشلونة والدحيل القطري في نصف النهائي المقرر إقامته غدا الخميس.

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