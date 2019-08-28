صورة - سانشيز يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام لـ إنتر

وصل أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد إلى إيطاليا تمهيدا للانضمام لصفوف إنتر.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

جيانلوكا دي ماريزيو الصحفي الموثوق في شبكة سكاي إيطاليا ذكر يوم الثلاثاء أن إنتر توصل لاتفاق مع مسؤولي يونايتد لاستعارة اللاعب التشيلي، قبل أن ينشر صور وصول النجم التشيلي لإيطاليا يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الأربعاء أو الخميس على الأكثر التوقيع الرسمي على عقود الإعارة، علما بأن فترة الانتقالات تنتهي يوم الأحد المقبل.

شبكة سكاي أشارت إلى أن الإعارة ستكون مجانية مع تحمل الشياطين الحمر لجزء من راتب اللاعب دون خيار الشراء بشكل نهائي.

الصفقة انتهت الآن.. فقط يتبقى الإعلان الرسمي بحسب سكاي إيطاليا.

سانشيز تألق في كوبا أمريكا 2019 بالصيف الجاري وساهم في احتلال فريقه للمركز الرابع في المسابقة.

ولم يظهر سانشيز بقميص الشياطين الحمر في أي مواجهة حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ 30 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صفقة مدوية في 2018.

لكن ما كان يُقدمه أليكسيس بقميص أرسنال، لم يظهره على الإطلاق مع يونايتد.

سانشيز شارك في 45 مباراة مع يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9.

تحرك إنتر نحو سانشيز جاء بعد تمديد إدين دجيكو لعقده مع روما حتى 2022.

وسبق للتشيلي سانشيز اللعب من قبل في الدوري الإيطالي بقميص أودينيزي.

في إيطاليا، سجل أليكسيس 21 هدفا وصنع 20 خلال ظهوره في 112 مباراة في كل البطولات.

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