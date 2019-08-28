طائرة - ماذا قدمت إيطاليا منافس مصر في المربع الذهبي لمونديال الناشئين

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين إلى نصف نهائي بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 18 عاما.

يواجه المنتخب المصري فريق إيطاليا في نصف النهائي بحثا عن التأهل لأول مرة إلى المباراة النهائية.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن المنتخب الإيطالي للناشئين:

- حقق منتخب إيطاليا للناشئين اللقب مرة عام 1997 والفضية مرة عام 95 والبرونزية مرة عام 2005.

- يغيب منتخب إيطاليا للناشئين عن المربع الذهبي للبطولة منذ نسخة 2005.

- تأهل المنتخب الإيطالي للبطولة بعد حصد برونزية بطولة أوروبا للناشئين.

- وقع منتخب إيطاليا في مجموعة تضم التشيك وإيران وبلغاريا وكولومبيا وتصدر برصيد 11 نقطة.

- لم يخسر المنتخب الإيطالي أي مباراة في البطولة مثل المنتخب المصري.

- فاز منتخب إيطاليا بـ 18 شوطا في النسخة الحالية مثل المنتخب المصري، لكنه خسر 3 أشواط فقط مقابل 5 لمصر.

- حقق منتخب إيطاليا 507 نقطة في البطولة مقابل تسجيل مصر 523.

- استقبلت إيطاليا 337 نقطة مقابل 469 استقبلهم منتخب مصر.

- يملك منتخب إيطاليا عدد من اللاعبين البارزين مثل توماسو ستيفاني سادس أكثر المسجلين للنقاط بفارق 12 نقطة عن عبد الرحمن الحسيني صاحب المركز الرابع.

- يأتي توماسو رينالدي في صدارة أفضل المهاجمين بنسبة 61%.

- باولو بورو يأتي في المركز الثالث لأفضل معد في البطولة خلف أنس محمد.

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