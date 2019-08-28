بالفيديو - لاعبو رد ستار يحتفلون بالتأهل لمجموعات دوري الأبطال على دبابة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 16:20

كتب : FilGoal

صربيا إيطاليا

احتفل لاعبو رد ستار بلجراد بالتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بطريقة مجنونة.

وعبر رد ستار منافسه السويسري يانج بويز في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المباراة التي شهدت وجود دبابة على باب الملعب.

فور انتهاء لقاء الإياب صعد لاعبو رد ستار على ناقلة جنود مدرعة مفتوحة للاحتفال مع جماهيرهم بالتأهل لمرحلة المجموعات من البطولة الأقوى على صعيد الأندية.

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وانضم اللاعبون للمشجعين في موكب بشوارع العاصمة الصربية من خلال ركوب ناقلة الجنود المدرعة.

لم يتضح بعد من الذي وفّر هذه المركبة.

وتقام قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الخميس.

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