صفقة تاريخية.. باراديلا أول لاعب يكسر الحصار الأمريكي على كوبا

منذ عدة أيام قيّد نادي رينو 1868 الأمريكي الذي يشارك في دوري الاتحاد الأمريكي (يعادل الدرجة الثانية) لويس باراديلا البالغ 22 عاما في صفقة تاريخية.

اللاعب الكوبي انضم من فريق جامعة سان كارلوس من جواتيمالا وصار أول لاعب كوبي ينضم بشكل رسمي لفريق أمريكي.

قبل ذلك وطيلة 60 عاما كانت العلاقات الكوبية الأمريكية تتسم بالتوتر لأسباب سياسية تتعلق بالحرب الباردة والتي أثرت على الحياة والاقتصاد في الجزيرة الكوبية.

لذلك لم يستطع أي لاعب كوبي أن يلعب في المسابقات الأمريكية وإلا سيتم منعه من تمثيل منتخب بلاده بشكل تلقائي، في جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط.

في عام 2015 فقد خورخي لويس كوراليس فرصة اللعب لمنتخب بلاده مجددا بعدما التحق بنادي ميامي أف سي الأمريكي.

ليؤكد الاتحاد الكوبي حينها أن استدعاءه سيكون مستحيلا، لتمثيل الجزيرة الصغيرة على المستوى الدولي.

ويأتي توقيع باراديلا ليصبح بمثابة اتفاق جديد بين الدولتين، ليصبح أول لاعب كوبي يشارك في بطولة أمريكية دون أن يفقد حقه في المشاركة مع منتخب بلاده.

فريق جامعة سان كارلوس هبط للدرجة الثانية في جواتيمالا إذ لا يمكن للاعبين الأجانب المشاركة في هذا القسم ليصبح موقف اللاعب غامضا.

إلا أن بطولة الكأس الذهبية التي أقيمت الصيف الجاري ورغم مشوار كوبا السلبي في البطولة إلا أنه قدم أداء جيدا.

ليجذب أنظار نادي سان خوسيه إريثكويكس الأمريكي الذي يشارك في الدوري الأمريكي.

ومن ثم انضم إلى لفريق رينو 1868 والذي يمتلك شراكة مع سان خوسيه الذي من المتوقع أن يضمه حال تطور أدائه مستقبلا للعب في الدوري الأمريكي.

حصل باراديلا على تصريح العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تم تسجيله في قائمة الفريق.

وسيكون ظهوره الأول أمام بورتلاند تمبرز 2 في الأول من سبتمبر المقبل، كما تم استدعائه للمشاركه مع منتخب بلاده في التوقف الدولي المقبل.

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