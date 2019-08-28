تقرير: نابولي يقترب من حسم صفقة يورنتي

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 15:21

كتب : FilGoal

فيرناندو يورنتي

اقترب نادي نابولي من التوصل لاتفاق مع فيرناندو يورنتي مهاجم توتنام السابق، ومن المتوقع حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

فيرناندو يورينتي

النادي : توتنام هوتسبر

نابولي

ولا يرتبط يورنتي حاليا بأي فريق بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي مع توتنام.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق صاحب الـ34 عاما بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.

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وتنتهي سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا يوم 2 سبتمبر، إلا أنها أغلقت في بداية شهر أغسطس الجاري مع بداية الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا.

وانضم يورنتي إلى توتنام قادما من سوانزي في صيف 2017 بمبلغ 15.1 مليون يورو.

ولعب بطل كأس العالم مع منتخب إسبانيا بقميص توتنام في 66 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

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