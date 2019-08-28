رسميا - فيورنتينا يضم ظهير إنتر على سبيل الإعارة

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي الحصول على خدمات البرازيلي دالبيرت الظهير الأيمن لإنتر على سبيل الإعارة.

النادي البنفسجي أعلن إتمام الصفقة، إذ علق الظهير البرازيلي قائلا: "سعيد كوني هنا، وسوف أراكم قريبا، يحيا الفيولا".

انتقال دالبيرت إلى فيورنتينا يأتي في صيغة الإعارة.

إنتر تعاقد مع اللاعب البالغ 25 عاما قادما من نيس مقابل 21 مليون يورو في صيف 2017، لكنه خاض فقط 26 مباراة خلال موسمين مع النيراتزوري.

وفي الإطار ذاته سوف ينتقل الإيطالي كريستيانو بيراجي من صفوف فيورنتينا إلى إنتر أيضا على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن يصل الدولي الإيطالي البالغ 25 عاما إلى إنتر بصفقة إعارة مع أحقية الشراء مقابل 12 مليون يورو.

ولم يعلن إنتر صفقة بيراجي حتى الآن الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها لاحقا بعد إنهائه الفحص الطبي.

يأتي ذلك أيضا بعدما أعار إنتر أمس البرتغالي جواو ماريو لصفوف لوكومتيف موسكو الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو.

ماريو انضم لإنتر في صيف 2016 مقابل 40 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي لكنه فشل في فرض نفسه على تشكيل الأفاعي.

ورغم إعارته لصفوف وست هام الإنجليزي سابقا إلا أنه فشل في فرصة أفضل للرحيل في ظل خروجه من أفكار أنطونيو كونتي للفريق.

إنتر افتتح موسمه بفوز ساحق على ليتشي بنتيجة 4-0 من الدوري الإيطالي.

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