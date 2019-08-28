النجم الساحلي: سنوقع مع الأهلي تسوية أزمة كوليبالي خلال 10 أيام

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 14:37

كتب : FilGoal

لحظة هدف كوليبالي في مرمى بتروجيت

أنهى نادي النجم الساحلي اتفاقه مع مسؤولي الأهلي لإنهاء أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي الذي انتقل للفريق التونسي وسط تغريمه ماليا لهروبه من القلعة الحمراء قبل أكثر من عام.

وقال قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي التونسي "توصلنا لاتفاق مبدئي يحفظ حقوق جميع الأطراف، ولم تكن هناك أي مشاكل في التفاوض مع إدارة الأهلي".

وأكد عاشور عبر قناة تايم سبورتس "الأزمة تم حلها، ونثق في وعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لنا".

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وأشار مسؤول النادي التونسي "تبقى فقط الإجراءات الإدارية، وسنوقع رسميا على الاتفاق خلال أسبوع إلى 10 أيام".

وأتم تصريحاته "لن نعلن تفاصيل الاتفاق، فهو إجراء لا يفيد أي طرف سواء الناديين أو اللاعب".

ويواجه النجم الساحلي مشاكل في الاعتماد على كوليبالي المنتقل إلى النادي التونسي في الصيف الحالي، إذ يطالب الأهلي بمبلغ 450 ألف دولار المتبقي من قيمة الغرامة.

وكان النجم الساحلي قد أرسل خطابا إلى الأهلي في 7 أغسطس الماضي من أجل تسوية وضع كوليبالي.

وأفادت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك بأن النادي التونسي أرسل خطابا رسميا للأهلي لتسوية وضع كوليبالي.

ولم يشر البيان المقتضب إلى ماهية التسوية التي يرغب النجم الساحلي في الوصول لها مع الأهلي ليحل أزمة كوليبالي.

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