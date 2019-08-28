سكاي: ميهايلوفيتش يخرج من المستشفى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 14:27

كتب : FilGoal

سينيسا ميهايلوفيتش

خرج سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني الصربي لبولونيا الإيطالي من مستشفى سانت أورسولا في نهاية المرحلة الأولى من العلاج الكيميائي لسرطان الدم.

ميهايلوفيتش بدأ في تلقي العلاج منذ 43 لمحاربة السرطان ليخرج بعد نجاحه في المرحلة الأولى دون أي مضاعفات واستكمال جميع التقييمات اللازمة".

ومن المحتمل حسبما كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أن يتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة التي تجمع فريقه مع سبال يوم الجمعة المقبل.

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ميهايلوفيتش عاد لإدارة مباريات بولونيا من على خطوط الفنية أمام هيلاس فيرونا في مباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في أول جولات الدوري الإيطالي.

ميهايلوفيتش تواجد في ملعب أنطونيو بنتيجودي معقل هيلاس فيرونا ليتفاجئ الجميع بما فيهم لاعبيه.

وكان الطبيب المعالج للمدرب الصربي قد أشاد به واصفا إياه: "لابد أن أقول أنه مريض مثالي، أنه يقوم بكل شيء أخبره به، ولم يتجاهل أي نصيحة أو اقتراح".

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