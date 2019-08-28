تخريب لافتة في مقر تدريبات يونايتد لكتابة: "ارحل يا بوجبا"

قام بعض الأشخاص بتخريب لافتة خاصة بنادي مانشستر يونايتد خارج مقر تدريباته "كارينجتون" وكتبوا عليها :"ارحل يا بوجبا" وذلك حسبما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقالت الصحيفة البريطانية إن أولي جونار سولشاير مدرب الفريق كان أول من رآها أثناء توجهه إلى مقر النادي صباح الأربعاء.

وكانت تلك اللافتة قد وضعت حديثا خلال الأسبوع الماضي وكتب عليها :"ليس مسموحا للاعبين بالتوقف وتوقيع الأوتوغراف للجماهير بسبب مخاطر الطريق. ممنوع التجمعات".

تم انتقاد تلك اللافتة بشدة وقت وضعها خاصة وأنها حسب التقرير :"لأنها تجعل الكرة الحديثة أقل عفوية ولا تتواصل مع الجماهير التي تتجمع خارج النادي لمقابلة لاعبي فريقهم المفضل".

في حين أن التقرير أشار إلى أن مانشستر يونايتد قد شعر أن وضع تلك اللافتة أمر حتمي بسبب العدد الكبير من الجماهير الذي يتواجد عند مدخل مقر التدريبات خلال الإجازات الصيفية، ما يهدد بوجود مخاطر بسبب وجود طريق للسيارات بجانب إزعاج السكان المحليين.

ومازال مستقبل بوجبا صاحب الـ26 عاما غير واضح المعالم في ظل سعي ريال مدريد لضمه خلال الأيام القليلة من السوق الصيفية الجارية والتي تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد يستعد للتحرك خلال الأيام القليلة المتبقية لضم بوجبا. (طالع التفاصيل)

وانضم بوجبا إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في صيف 2016، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الفرنسي مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي صنع خلالها هدفين.

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