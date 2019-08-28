ماركا: ريال مدريد قد يتحرك في اللحظات الأخيرة من أجل بوجبا

يبدو أن ريال مدريد قرر التحرك خلال الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية لضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من عدم وجود أي تحرك رسمي بعد لضم صاحب الـ26 عاما، لكن هناك فرصة قائمة أن يقوم ريال مدريد بالتواصل مع مانشستر يونايتد لتقديم عرض خلال الأيام القليلة المتبقية.

تنتهي السوق الصيفية في أوروبا يوم 2 سبتمبر، في حين أنها أغلقت في إنجلترا قبل يوم من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بداية شهر أغسطس الجاري.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن مانشستر يونايتد يقيم بوجبا بما يقرب من 200 مليون يورو، في حين أن ريال مدريد يجد تلك القيمة كبيرة للغاية خاصة وأنه صرف 305 مليون يورو لضم كل من إدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدر ميليتاو وفيرلاند ميندي ورودريجيو وألبيرتو سورو وتاكيفيوسا كوبو.

وأوضحت ماركا أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد عقد العزم على ضم بوجبا لصفوف النادي، خاصة وأنه معجب كبير بخدماته ويعتقد أنه القطعة الناقصة لكي يتفوق على برشلونة في الدوري هذا الموسم، خاصة وأنه لم يفز باللقب منذ عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن بوجبا نفسه يرغب في الانضمام إلى النادي الملكي ولم يخف رغبته في ذلك قط.

وانضم بوجبا إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في صيف 2016، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الفرنسي مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي صنع خلالها هدفين.

وتعرض بوجبا للعنصرية من بعض جماهير فريقه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إهداره لركلة جزاء ضد ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري في المباراة التي تعادل فيها فريقه بنتيجة 1-1، ما دفع إدارة ناديه لإدانة ما حدث خاصة في ظل وجود مطالب من بعض الجماهير ببيعه خلال السوق الصيفية الجارية.

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