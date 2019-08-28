ماتا: أمامنا الفرصة للتحسن وإصلاح الأخطاء

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 13:50

كتب : FilGoal

خوان ماتا - مانشستر يونايتد - تشيلسي

يعتقد خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد أن فريقه أمامه الكثير من الوقت لإصلاح الأخطاء والتحسن، بعدما بدأ الموسم الجديد بداية متخبطة.

وحصد يونايتد 4 نقاط في أول 3 جولات بعد الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وأخيرا الخسارة على يد كريستال بالاس.

وقال ماتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الخسارة هي جزء من كرة القدم، على الرغم من أننا نشعر بأن هذه الهزيمة جاءت في وقت مبكر جدًا".

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وأضاف النجم الإسباني "لحسن الحظ، لدينا بقية الموسم لإصلاح أخطائنا وللتحسن".

وواصل "أجريت مقابلة صحفية الأسبوع الماضي وتحدثت فيها عن الأسابيع التي سبقت تمديد العقد الخاص بي. وقلت إنه بالنظر إلى الموقف، ربما كان من الأسهل المغادرة، وقبول أنني لم أصل إلى مانشستر يونايتد في أفضل وقت في تاريخهم، وليس تجديد العقد".

وأردف "اعتقدت وما زلت أعتقد أن البقاء هو الخيار الأفضل، حتى يعود هذا النادي إلى القتال من أجل الحصول على ألقاب كبيرة. أريد أن أكون هنا، أعمل حتى يتمكن مانشستر يونايتد من العودة إلى ما كان عليه من قبل. هذا هو ما أفكر به".

وأتم ماتا "أشعر أن هذا هو أيضًا تفكير كل من في النادي، وهذا هو السبب في أنه نادٍ فريد من نوعه ومميز".

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