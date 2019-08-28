قميص ليفربول الأكثر مبيعا بإنجلترا.. أرسنال في الوصافة وأستون فيلا الثامن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 12:14

كتب : FilGoal

قميص ليفربول الجديد (المصدر موقع ليفربول)

يحتل قميص ليفربول الأساسي المركز الأول في مبيعات قمصان الفرق بإنجلترا هذا الموسم.

ونشر موقع لف ذا سيلز قائمة بأكثر القمصان مبيعا، وجاء قميص ليفربول الذي يضم نجمنا المصري محمد صلاح في الصدارة، بينما احتل أرسنال المركز الثاني.

قميص مانشستر يونايتد احتل المركز الثالث في المبيعات، تلاه قميص غريمه مانشستر سيتي، ثم جاء قميص تشيلسي في المركز الخامس.

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وتفوق قميص هدرسفيلد تاون الذي يلعب في دوري القسم الثاني على قميص توتنام صاحب المركز السابع.

فيما احتل قميص أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" المركز الثامن.

واكتملت المراكز العشرة الأولى بقميصي نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد.

The data covers all 92 English football teams in the Premier League, Championship, League One and League Two divisions. This is an accumulation of data from a football teams home, away, reserve & keeper kits.

وتفوق قميص أرسنال البديل على مبيعات القمصان البديلة لباقي الفرق.

وتصدر قميص حارس ليفربول قائمة أكثر قمصان الحراس مبيعا.

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