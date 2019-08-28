دي بور يحقق لقبه الأول منذ 5 سنوات.. أتلانتا يونايتد بطلا لكأس أمريكا المفتوحة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 12:10

كتب : FilGoal

أتلانتا يونايتد الأمريكي

حقق أتلانتا يونايتد ثالث الألقاب في تاريخه بالفوز ببطولة كأس أمريكا المفتوحة بعد التفوق على مينيسوتا يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

هدفا أتلانتا يونايتد جاءا عن طريق، هدف عكسي من تيشيس جاسبر في الدقيقة 10، تبعه هدف ثان من الفنزويلي جوزيف مارتينيز في الدقيقة 16.

وقلص روبن لود الفارق بهدف في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 47.

ورغم طرد ليوناردو جونزاليس في الدقيقة 74 من صفوف أتلانتا إلا أن الفريق نجح في تحقيق الفوز باللقب الأول له في مسابقة الكأس.

الفريق الأمريكي يقوده فنيا الهولندي فرانك دي بور المدرب السابق لأياكس الهولندي وإنتر الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي.

ليحقق دي بور لقبه الأول كمدرب منذ الفوز بلقب الدوري الهولندي مع أياكس عام 2014، وينهي سلسلة تجاربه السلبية الأخيرة.

أتلانتا تم تأسيسه في 2014، وشارك لأول مرة ضمن مسابقات الدوري الأمريكي للمحترفين بدأ من موسم 2017.

وحقق الفريق لقب الدوري في ثاني مشاركاته موسم 2018، ومن ثم كأس الأبطال الشهر الجاري على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.

وتعد بطولة كأس أمريكا المفتوحة هي البطولة الأقدم في الولايات المتحدة والتي أقيمت لأول مرة عام 1914.

اقرأ أيضا:

الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا

الأهلي يكشف لـ في الجول ملاعبه في المنافسات المحلية والإفريقية

باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد

برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا

سنوات الحرب مع ميدو

كأس أمريكا المفتوحة أتلانتا يونايتد مينيسوتا يونايتد جوزيف مارتينيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

عودة معلول والنقاز وظهور ساسي في قائمة تونس للتوقف الدولي 10 دقيقة | مصر
إيهاب جلال يتحدث عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر 31 دقيقة | الدوري المصري
سكاي إيطاليا: موناكو يعرض 65 مليون يورو لضم إيكاردي.. ومحاولات لإقناع اللاعب 31 دقيقة | أوروبا
مايكل جاكسون والكرة ساعة | تقرير في الجول
رقم قياسي مصري.. اليد تحصد فضية الألعاب الإفريقية.. والطائرة تقترب من البرونزية ساعة | رياضات أخرى
باسم علي: تجربة الجونة تعد تحديا كبيرا لأعود لـ الأهلي من جديد ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 2 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 3 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك