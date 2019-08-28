دي بور يحقق لقبه الأول منذ 5 سنوات.. أتلانتا يونايتد بطلا لكأس أمريكا المفتوحة

حقق أتلانتا يونايتد ثالث الألقاب في تاريخه بالفوز ببطولة كأس أمريكا المفتوحة بعد التفوق على مينيسوتا يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

هدفا أتلانتا يونايتد جاءا عن طريق، هدف عكسي من تيشيس جاسبر في الدقيقة 10، تبعه هدف ثان من الفنزويلي جوزيف مارتينيز في الدقيقة 16.

وقلص روبن لود الفارق بهدف في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 47.

ورغم طرد ليوناردو جونزاليس في الدقيقة 74 من صفوف أتلانتا إلا أن الفريق نجح في تحقيق الفوز باللقب الأول له في مسابقة الكأس.

الفريق الأمريكي يقوده فنيا الهولندي فرانك دي بور المدرب السابق لأياكس الهولندي وإنتر الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي.

ليحقق دي بور لقبه الأول كمدرب منذ الفوز بلقب الدوري الهولندي مع أياكس عام 2014، وينهي سلسلة تجاربه السلبية الأخيرة.

أتلانتا تم تأسيسه في 2014، وشارك لأول مرة ضمن مسابقات الدوري الأمريكي للمحترفين بدأ من موسم 2017.

وحقق الفريق لقب الدوري في ثاني مشاركاته موسم 2018، ومن ثم كأس الأبطال الشهر الجاري على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.

وتعد بطولة كأس أمريكا المفتوحة هي البطولة الأقدم في الولايات المتحدة والتي أقيمت لأول مرة عام 1914.

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