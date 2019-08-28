رسميا - ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي إصابة إيسكو صانع ألعاب الفريق خلال المران.

إيسكو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكتب بيان ريال مدريد الرسمي: "تم تشخيص إصابة إيسكو بآلام في عضلة الفخذ الأيمن".

وتابع البيان "في انتظار التطورات لتحديد مدة غيابه وتعافيه من الإصابة".

وخاض إيسكو مباراتي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد في أول جولتين بالدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من عدد من الإصابات أبرزهم إدين هازارد وماركو أسينسيو وبراهيم دياز وجيمس رودريجيز ورودريجو جويس.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

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