تقرير: باكايوكو يريد العودة إلى ميلان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 11:39

كتب : FilGoal

تيموي باكايوكو

قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن الفرنسي تيموي باكايوكو متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي يريد العودة من جديد إلى ميلان الإيطالي.

اللاعب أخبر ميلان وفقا للصحيفة الإيطالية رغبته في العودة خاصة بعد تضائل فرصه في اللعب مع تشيلسي.

باكايوكو البالغ 25 عاما خاض الموسم الماضي معارا بصفوف ميلان ليخوض 42 مباراة في جميع المسابقات.

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لكن قررت إدارة ميلان عدم شراء عقده بشكل نهائي بسبب مشاكله في الفترة الأخيرة مع الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان السابق.

وما يصعب عودة الفرنسي هو اعتماد ماركو جيامباولو يفضل اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على التمرير في منتصف الملعب مفضلا مثل الجزائري إسماعيل بن ناصر والأرجنتيني لوكاس بيليا.

وما قد يفتح الباب لعودته مرة أخرى، هو رحيل فرانك كيسي إلى صفوف موناكو الفرنسي والتي تتوقف في الوقت الحالي بسبب مطالبة الإيفواري راتب مرتفع يصل إلى 4 مليون يورو.

ميلان فشل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بتحقيق نتيجة إيجابية إذ خسر من أودينيزي بهدف نظيف.

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