تقرير: بسبب الإصابات.. سان جيرمان يفتح باب المفاوضات لضم ماندزوكيتش

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 11:24

كتب : FilGoal

هدف واحتفال ماريو ماندزوكيتش مع يوفنتوس أمام إنتر ميلان

فتح باريس سان جيرمان باب المفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم مهاجمه ماريو ماندزوكيتش خاصة بعد إصابة ثنائي هجوم الفريق.

وتعرض كيليان مبابي لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر ويغيب على أثرها لمدة شهر، بينما إصابة إدينسون كافاني تبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن باريس سان جيرمان في حاجة لتدعيم هجومه هذا الصيف بعد إصابة الثنائي واحتمالية رحيل نيمار.

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وكان برشلونة قد أعلن عبر المدير الرياضي للنادي أن مفاوضات ضم نيمار مازالت جارية ولكن اللاعب أصبح قريبا.

وأضاف التقرير أن سان جيرمان يسعى لضم ماندزوكيتش -33 عاما- الذي لن يجد مكانا له في تشكيلة يوفنتوس مع عودة جونزالو إيجوايين.

وشدد التقرير أن اللاعب في حالة موافقة يوفنتوس على رحيله قد ينتظر حتى يناير المقبل من أجل تقرير مصيره.

ماندزوكيتش انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادما من أتليتكو مدريد.

ولعب ماندزوكيتش 162 مباراة مع يوفنتوس سجل فيهم 44 هدفا وصنع 24 آخرين.

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