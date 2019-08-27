الصفقة تمت.. سكاي: إنتر اتفق مع يونايتد على ضم سانشيز

يبدو أن إعلان انضمام أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوف إنتر تبدو مسألة وقت ليس أكثر.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد إنتر ميلان

فابريسيو رومانو وجيانلوكا دي ماريزيو الصحفيان الموثوقان في شبكة سكاي إيطاليا ذكرا أن إنتر توصل لاتفاق مع مسؤولي يونايتد لاستعارة اللاعب التشيلي.

والشبكة أوضحت أن سانشيز سوف يصل إلى مدينة ميلانو غدا الأربعاء من أجل التوقيع الرسمي على عقود الإعارة.

والشبكة أشارت إلى أن الإعارة ستكون مجانية مع تحمل الشياطين الحمر لجزء من راتب اللاعب دون خيار الشراء بشكل نهائي.

الصفقة انتهت الآن.. فقط يتبقى الإعلان الرسمي بحسب سكاي إيطاليا.

سانشيز تألق في كوبا أمريكا 2019 بالصيف الجاري وساهم في احتلال فريقه للمركز الرابع في المسابقة.

ولم يظهر سانشيز بقميص الشياطين الحمر في أي مواجهة حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ 30 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صفقة مدوية في 2018.

لكن ما كان يُقدمه أليكسيس بقميص أرسنال، لم يظهره على الإطلاق مع يونايتد.

سانشيز شارك في 45 مباراة مع يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9.

تحرك إنتر نحو سانشيز جاء بعد تمديد إدين دجيكو لعقده مع روما حتى 2022.

وسبق للتشيلي سانشيز اللعب من قبل في الدوري الإيطالي بقميص أودينيزي.

في إيطاليا، سجل أليكسيس 21 هدفا وصنع 20 خلال ظهوره في 112 مباراة في كل البطولات.

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