بالفيديو - أستون فيلا يسحق فريقا مغمورا بسداسية بقيادة المحمدي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 22:55

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا

تأهل أستون فيلا إلى الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد أن سحق مضيفه كرو أليكساندرا بستة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب جريستي رود.

وسجل الأهداف كل من: إيزرا كونسا، وكونور هوريهان (هدفين)، كينان دافيز، وفريدريك جيلبيرت، وجاك جريليش. فيما سجل ريان وينتل هدف كرو الوحيد.

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المباراة شهدت مشاركة أحمد المحمدي طوال الـ90 دقيقة وارتدائه شارة قيادة الفيلانز، حتى بعد دخول القائد جريليش إلى أرض الملعب.

فيما غاب محمود تريزيجيه عن القائمة بأكملها، إذ عمد دين سميث مدرب أستون فيلا إلى إراحة أغلب عناصره الأساسية التي شاركت في أول 3 جولات من الدوري الإنجليزي.

لتتوقف مسيرة كرو أليكساندرا فريق القسم الرابع الإنجليزي، ويتجنب أستون فيلا المفاجأة ويمضي في طريقه نحو الدور المقبل.

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