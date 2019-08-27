صرّح أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن موعد ومكان تسليم درع الدوري للأهلي لم يتحدد بعد.

وقال إسماعيل لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة لم يحدد بعد موعد ومكان تسليم درع الدوري المصري 2018\2019 للأهلي".

وأوضح: "من المنتظَر دراسة هذا الملف وتحديد الآلية التي سيتم تنفيذه بها خلال الفترة المقبلة".

وكان عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي، قد صرّح يوم أمس أن ناديه "لم يتسلم درع الدوري حتى اللحظة" خلال حديثه عبر قناة ناديه الرسمية.

وتابع "اتحاد الكرة قال إن هناك احتفالية في أحد الفنادق ومن المفترض أن يتسلم الأهلي خلالها درع الدوري، وهذا لم يحدث".

وتسائل "ما مصير هذا الدرع".

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه.

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