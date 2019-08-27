في كلاسيكو قاري متحفظ.. الهلال يتعادل أمام الاتحاد ويؤجل الحسم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

الاتحاد - الهلال

تعادل الاتحاد السعودي أمام ضيفه ومواطنه الهلال دون أهداف، على استاد الجوهرة المشعة، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في الرياض يوم 17 سبتمبر المقبل.

المباراة شهدت تحفظا كبيرا من الفريقين والكثير من الحذر، حتى اشتعلت في لحظاتها الأخيرة.

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الدقيقة 88 داخل منطقة جزاء الاتحاد، المرعب الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال يستلم كرة ويراوغ المدافع بمهارة بالغة، قبل أن يسدد كرة اصطدمت بذراع زياد الصحفي لاعب أصحاب الأرض.

الحكم الأسترالي كريس بيث أشار باستمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل.

ويلعب الفائز أمام النصر السعودي أو السد القطري في نصف النهائي، وسط بحث سعودي مكثف عن أول لقب في المسابقة منذ 2005 عندما توج الاتحاد نفسه.

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