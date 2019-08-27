مدرب بلجيكا: لوكاكو شعر بالملل في مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 19:24

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - تشيلسي

كشف روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي عن أن لاعبه روميلو لوكاكو كان يشعر بالملل رفقة فريقه السابق مانشستر يونايتد.

الدولي البلجيكي انتقل إلى صفوف إنتر الإيطالي مطلع الموسم الجاري وسجل أول أهدافه مع الفريق في الانتصار العريض على ليتشي برباعية في افتتاح الدوري الإيطالي.

ومارتينيز قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لوكاكو احتاج إلى تحد جديد. في بعض الأحيان تشعر بالملل من ناديك".

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وأضاف "العمل مع كونتي ومشروع إنتر سيسعدانه، محاولة مطارة لقب الدوري ستكون مثيرة".

وأشار "رأيت لوكاكو يضحك من جديد وهذا جعلني سعيدا".

لوكاكو انتقل إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 65 مليون يورو.

أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر قال في وقت سابق: "كان لوكاكو مهمشا في مانشستر يونايتد لفترة".

وشارك الدولي البلجيكي خلال الموسم الماضي في 45 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 آخرين.

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