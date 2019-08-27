بيساكا يكشف نصائح بوجبا له حين انضم لـ يونايتد

كيف يتعامل آرون وان-بيساكا لاعب مانشستر يونايتد الجديد مع الظروف الجديدة التي يعيشها وفي المدينة الجديدة؟ اللاعب يجيب في السطور التالية.

أسابيع قليلة قضاها آرون وان-بيساكا مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله من كريستال بالاس خلال الصيف الجاري

وبدأ بيساكا مشاركته مع يونايتد أمام تشيلسي والفوز برباعية نظيفة، ثم حصل على جائزة رجل المباراة أمام وولفرهامبتون، قبل أن يشارك أمام كريستال بالاس.

كل ما يلي على لسان صاحب الـ21 عاماً في تصريحات أبرزها موقع ناديه.

"قيل لي ماذا سيحدث حين أنضم ليونايتد، لكنني لم أكن أعرف أنه سيكون بهذا الحجم. حصلت على الكثير من الدقائق، وأعتقد أنني كنت في حاجة إليها للتعرف على الفريق".

"عند الدخول إلى هذا الفريق كلاعب جديد، لا تشعر بالقلق ولكنك تتساءل هل ستستقر سريعاً؟ كان الجميع يعاملني بشكل جيد منذ البداية، ما جعل الأمر أسهل بكثير".

"اللاعبون الأكبر سناً يساعدونني كثيراً. بول بوجبا وجه لي العديد من النصائح. قال لي إنني هنا لسبب ما، وإنه عليّ أن ألعب وفق أسلوبي دون خوف، وهذا ما وضعته في رأسي بالفعل".

"دائماً ما أكون في مواجهة أنتوني مارسيال. الأمر صعب لكنه مليء بالإيجابيات. اللعب ضد شخص لديه أقدام سريعة مثله، يجعلك تتعلم سريعاً".

"لقد استقريت الآن. وجدت منزلاً. أنا فقط لا أخرج كثيراً. لست عادة من النوع الذي يتفاعل، لكن هذا بالطبع مطلوب من جانبي. كان من الرائع رؤية المزيد من الناس بعيداً عن كرة القدم".

"أنا جديد على مانشستر، لكنها مدينة جميلة. حرصت على الاحتفاظ بقميصي الذي خضت به مواجهة تشيلسي، سأقوم بوضعه في إطار وتعليقه على الحائط في المنزل".

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى الفريق الأول بكريستال بالاس قادما من الأكاديمية في يناير 2018.

وشارك بيساكا خلال الموسم المنصرم في 39 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 4 أهداف.

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