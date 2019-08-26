رسميا – المقاولون العرب يضم لاعب وسط سموحة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 21:22

كتب : حامد وجدي

محمود سيد - المقاولون العرب

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب في التعاقد مع محمود سيد لاعب وسط سموحة.

ووقع محمود سيد على عقود انضمامه لـ المقاولون العرب لمدة 3 سنوات.

وتواجد محمود سيد رفقة وكيليه سمير صلاح وسمير الحاوي، ليوقع على العقود بتواجد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب.

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صاحب الـ 31 عاما شارك في 18 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

وتعاقد المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية مع محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين وإبراهيم عادل وشكري نجيب.

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