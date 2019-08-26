بالفيديو – أمام حضور مصري مكثف.. الاتحاد السكندري يعود بانتصار مهم من الكويت

فاز الاتحاد السكندري المصري على مضيفه العربي الكويتي بهدف دون رد، على استاد صباح السالم، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

خالد قمر سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ليحقق الاتحاد أسبقية مهمة قبل مباراة الإياب في الإسكندرية يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويسعى الاتحاد إلى تكرار مشاركته الناجحة في الموسم الماضي، عندا وصل إلى ربع النهائي وأطاح في طريقه بالترجي والزمالك.

الاتحاد كاد أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة 12 بتسديدة لـ أحمد رفعت من داخل منطقة الجزاء، لكن سليمان عبد الغفور حارس مرمى العربي تصدى.

تهديدات العربي في الشوط الأول انحصرت في ركلات حرة نفذها يوسف قلفا، وأولها كانت في الدقيقة 16، وشهدت تعامل مميز من عماد السيد حارس مرمى الاتحاد.

فيما استحوذ خالد قمر على أغلب هجمات الاتحاد وسيطر على صراعات الهواء، وكاد أن يسجل في الدقيقة 31، لكن رأسيته مرت أعلى العارضة.

عماد السيد عاد لإبعاد ركلة حرة جديدة من يوسف قلفا في الدقيقة 36.

الكرة واصلت معاندة خالد قمر الذي أهدر هدفا مؤكدا جديدا في مواجهة المرمى بالدقيقة 40.

في الشوط الثاني تمكّن خالد قمر أخيرا من التسجيل في الدقيقة 48 بركلة جزاء تحصل عليها رفعت بعد لمسة يد في حق أحمد رحيل لاعب العربي.

رفعت أحد نجوم اللقاء سجل بدوره في الدقيقة 56، لكن راية الحكم ألغته بداعي التسلل.

الاتحاد استطاع قتل المباراة في الدقائق التالية، وخرج بانتصار مميز أمام حضور كثيف للجماهير المصرية في المدرجات الكويتية.

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