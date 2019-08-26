لاعب كريستال بالاس ينتقد حساب ناديه على تويتر بسبب السخرية من يونج

انتقد أندروس تاونسيند لاعب كريستال بالاس، الحساب الرسمي لناديه على موقع تويتر.

حساب كريستال بالاس نشر مقطع فيديو لمراوغة لاعبه ويلفريد زاها لـ أشلي يونج ظهير مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي انتهت بانتصار الضيوف 2-1 على ملعب أولد ترافورد يوم السبت الماضي.

ليعيد تاونسيند نشر تغريدة ناديه ويعلّق عليها:

"جناح عمره 34 عاما في مواجهة واحد من أفضل أجنحة الدوري، يتم تدميره مرتين ورغم ذلك يظل قادرا على إبعاد العرضية، يتوجب علينا أن نصفق له، لا أن نسخر منه".

وأرفق تغريدته بوسم: "الاحترام".

A 34 y/o ex winger vs one of the leagues best wingers.... he gets destroyed twice yet still manages to block the cross.... we should be applauding this not making fun of it #Respect https://t.co/AD5Nlyt7Mu — Andros Townsend (@andros_townsend) August 26, 2019

تاونسيند شارك بديلا في المباراة بالدقيقة 80، وشهد تسجيل جوردان آيو للهدف القاتل الذي خطف نقاط المباراة للضيف اللندني.

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