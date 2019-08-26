لاعب كريستال بالاس ينتقد حساب ناديه على تويتر بسبب السخرية من يونج

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 20:15

كتب : FilGoal

أشلي يونج - ويلفريد زاها

انتقد أندروس تاونسيند لاعب كريستال بالاس، الحساب الرسمي لناديه على موقع تويتر.

حساب كريستال بالاس نشر مقطع فيديو لمراوغة لاعبه ويلفريد زاها لـ أشلي يونج ظهير مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي انتهت بانتصار الضيوف 2-1 على ملعب أولد ترافورد يوم السبت الماضي.

ليعيد تاونسيند نشر تغريدة ناديه ويعلّق عليها:

أخبار متعلقة

كونتي: لوكاكو كان مهمشا في يونايتد لماذا يعيش مانشستر يونايتد في حلقة لا تنتهي من العذاب 5 أشياء تعلمناها من.. سقوط مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس هودجسون: فرق النصف الثاني من الدوري تأتي إلى مانشستر لتدافع وعليهم في يونايتد تقبل ذلك

"جناح عمره 34 عاما في مواجهة واحد من أفضل أجنحة الدوري، يتم تدميره مرتين ورغم ذلك يظل قادرا على إبعاد العرضية، يتوجب علينا أن نصفق له، لا أن نسخر منه".

وأرفق تغريدته بوسم: "الاحترام".

تاونسيند شارك بديلا في المباراة بالدقيقة 80، وشهد تسجيل جوردان آيو للهدف القاتل الذي خطف نقاط المباراة للضيف اللندني.

اقرأ أيضا:

حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ولاعب يخطف الأضواء بعيدا عن الكبار

مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: مهتمون بالتعاقد مع حسين السيد بشرط

كرة يد - مصر إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية بهدف قاتل في نيجيريا

5 أشياء تعلمناها من.. انتصار برشلونة الكبير ضد بيتيس

منافس الأهلي - كانو سبورت.. حديث العهد بطل بعد 5 سنوات

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

4 ملامح من مباراة كونتي الأولى مع إنتر.. قذائف مدفعية واحتفال حتى منتصف الليل 5 دقيقة | أوروبا
القيعي: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن 9 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – صرخة كونتي الأولى تُدمر ليتشي.. "إنتر كما لم نشاهده منذ 9 سنوات" 48 دقيقة | أوروبا
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف: درجة الحرارة وأرض الملعب أثرت على الفريقين ساعة |
بالفيديو – النصر يقلب تأخره أمام السد ويؤجل الحسم إلى صدام الدوحة ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله 4 كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة ترشيحه مورينيو لتدريب الأهلي

قد ينال إعجابك