النادي التاسع.. رسميا - أديبايور ينضم إلى فريق تركي جديد

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 19:34

كتب : FilGoal

إيمانويل أديبايور

أعلن نادي قيصري سبور التركي، التعاقد مع إيمانويل أديبايور لمدة موسم واحد.

أديبايور انتقل إلى قيصري سبور قادما من بلدية إسطنبول في صفقة انتقل حر، بعد أن انتهى عقده مع الأخير بنهاية موسم 2018\2019.

واحتل قيصري سبور المركز العاشر في الدوري التركي بالموسم الماضي، فيما حقق بلدية إسطنبول المركز الثاني وخسر اللقب في الأمتار الأخيرة.

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وقضى أديبايور موسمين ونصف في صفوف بلدية إسطنبول، سجل خلال تلك الفترة 28 هدفا في 76 مباراة.

أديبايور الذي يمتلك 87 مباراة دولية مع منتخب توجو، سبق له اللعب بأقمصة مجموعة من كبار الأندية الأوروبية، على رأسها: أرسنال، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وتوتنام هوتسبير.

ليصير قيصري سبور هو النادي التاسع في مسيرة أديبايور (35 عاما) بالملاعب الأوروبية.

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إيمانويل أديبايور

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