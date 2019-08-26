أس: شرط واحد من باريس سان جيرمان للتفاوض مع ريال مدريد على رحيل نيمار

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

لاعب واحد في ريال مدريد قد يغيّر موقف باريس سان جيرمان ويدفعه للموافقة على رحيل نيمار جونيور إلى ريال مدريد.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ريال مدريد

برنامج "خوجونيس" الذي يقدّمه جوسيب بيدريرول عبر القناة الإسبانية السادسة، ذكر أن باريس سان جيرمان سيقبل التفاوض مع ريال مدريد على صفقة نيمار، فقط لو دخل مواطنه فينيسيوس جونيور في الصفقة.

التقرير أكدته صحيفة "أس" الإسبانية، التي كشفت عن طلب باريس التعاقد مع فينيسيوس 3 مرات بالفعل، ودائما إجابة ريال مدريد كانت ثابتة: لا.

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ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان يعد أكبر الداعمين بين جدران النادي الفرنسي لانتداب فينيسيوس جونيور، لكن يبدو أن تمسك ريال مدريد بجناحه البرازيلي يفوق تمسُك باريس بـ نيمار.

فينيسيوس (19 عاما) حضر إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو مقابل 45 مليون يورو.

ليشارك في 33 مباراة مع الفريق الأول، سجّل خلالها 3 أهداف، وصنع 12 هدفا آخر.

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