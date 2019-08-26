لم يهنأ بعودته.. ريال مدريد يعلن إصابة جيمس

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه جيمس رودريجيز في مباراة بلد الوليد.

النادي الإسباني ذكر في بيانه عبر موقعه الرسمي أن جيمس أصيب في العضلة النعلية لقدمه اليمنى.

وشارك جيمس لأول مرة بقميص ريال مدريد يوم السبت الماضي في التعادل 1-1 أمام بلد الوليد، بعد أن قضى موسمين معارا لـ بايرن ميونيخ.

لكنه لم يُكمل المباراة، واستبدله المدرب زين الدين زيدان في الدقيقة 56 وعوضه بالبرازيلي فينيسيوس جونيور.

بعد المباراة صرّح زيدان أن جيمس عانى من آلام، وأنه لم يرد المغامرة به وقام بإخراجه.

صحيفة "أس" الإسبانية قدّرت مدة غياب جيمس عن الملاعب بفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

مما يعني غيابه بشكل مؤكد عن مواجهة فياريال على ملعب لاسيراميكا في الأول من شهر سبتمبر.

كما سيبتعد على الأرجح عن قائمة منتخب بلاده كولومبيا في التوقف الدولي القادم الذي يشهد مواجهتين وديتين أمام البرازيل، وفنزويلا.

الإصابة هي التاسعة لـ ريال مدريد منذ انطلاق فترة الإعداد هذا الموسم، والسادسة فيما يخص الإصابات العضلية.

ريال مدريد متأثر بالفعل لإصابة إيدن هازارد، وماركو أسينسيو، وبراهيم دياز، ورودريجو جويس.

كما تعرض تيبو كورتوا، وفيرلان ميندي، ولوكا يوفيتش لإصابات تعافوا منها لاحقا.

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